Comín (Junts) veu "tradició franquista" en la proposta del PP del delicte de traïció a la UE

Sobre el cas Begoña Gómez: "Que descobreixin (PSOE) el 'lawfare' ara és molt inquietant"



BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

El cap de llista de Junts a les eleccions europees, Toni Comín, ha criticat que la proposta del PP sobre el delicte de traïció contra la Unió Europea (UE) i els seus Estats membres evidencia "la tradició franquista de la dreta espanyola".

Segons ell, l'aposta dels populars per a la propera legislatura europea és "pura propaganda", ha declarat en una roda de premsa des d'Argelès-sud-mer (França) sobre memòria democràtica, acompanyat de l'historiador Enric Pujol.

Així, Comín ha al·ludit a la voluntat del PP de tipificar com a eurodelicte la traïció contra la UE i els seus Estats membres, "amb la finalitat de castigar qui cooperi amb una potència estrangera hostil per perjudicar la seguretat o defensa europees o atempti contra la integritat territorial dels Estats membres".

Ha recordat que perquè aquesta proposta tiri endavant es necessita reformar per unanimitat entre els Estats membres el marc que regula les euroordres, la qual cosa ha considerat "improbable".

CAS BEGOÑA GÓMEZ

Preguntat pel cas de l'esposa del president del Govern, Begoña Gómez, després d'haver estat citada a declarar com investigada, Comín ha criticat que "el 'lawfare' ha estat molt més greu en el cas de l'independentisme català" i ha acusat el PSOE de mirar cap a una altra banda.

"Quan les presses del poder judicial, del Tribunal Suprem, les han fet contra nosaltres, quan la persecució absolutament inacceptable ha estat contra nosaltres, el PSOE ha callat", ha afegit.

Així mateix, ha acusat Pedro Sánchez d'haver mantingut --textualment-- un silenci còmplice respecte l'independentisme i ha, sostingut: "Que descobreixin el 'lawfare' ara és molt inquietant".

NO VEU "DESITJABLE" LA REPETICIÓ ELECTORAL

D'altra banda, preguntat per les paraules de l'ex-president de la Generalitat Artur Mas respecte una llista conjunta de l'independentisme, Comín ha afirmat que des de Junts no són "ningú per dir als altres partits el que han de fer" i ha assegurat que estan treballant en la investidura de Carles Puigdemont.

En aquest sentit, ha conclòs que "la repetició electoral no és l'escenari desitjable" ni la prioritat de Junts.