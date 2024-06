Comín (Junts): "Estem a punt de tornar i de fer-ho amb el cap ben alt"

Turull crida a votar aquest diumenge per donar tota la força possible a Puigdemont



BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

El cap de llista de Junts a les eleccions europees, Toni Comín, ha vaticinat que segurament el míting de tancament de campanya d'aquest divendres serà l'últim que farà des de fora d'Espanya, després del que ha afirmat amb un punt d'emoció: "Estem a punt de tornar i de fer-ho amb el cap ben alt".

"El dia de la tornada, l'amnistia ha d'expressar això, és una gran victòria. No és la victòria definitiva, però és una victòria molt important. L'hem de poder celebrar", ha reivindicat a l'acte d'aquest divendres a Collioure (França) acompanyat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, l'exconseller Lluís Puig i la plana major de Junts.

També ha erigit la seva candidatura com la que podrà defensar íntegrament els interessos dels catalans davant d'altres llistes "confederals", ha alertat de l'intent d'espanyolitzar --en les seves paraules-- la campanya, i ha defensat que el millor motiu per anar a votar aquest diumenge és la necessitat de reforçar, al seu judici, els resultats de les catalanes i Puigdemont.

"Casa per casa, et volem a la Casa dels Canonges", ha recalcat anteriorment el secretari general de Junts, Jordi Turull, dirigint-se a l'expresident català, i ha demanat acudir a les urnes aquest diumenge per donar-li tota la força possible.

Segons ell, "no ha estat gràcies a l'abstenció que s'ha aconseguit l'amnistia, que hi hagi un mediador internacional i no serà mai que es pugui culminar el procés d'independència", i ha demanat tenir en compte que aquest juny s'haurà d'escollir qui governarà el Parlament, negociar la investidura i batallar per l'aplicació de la Llei d'Amnistia, entre altres reptes.