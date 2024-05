Comín (Junts) demana seguir lluitant per Catalunya a Europa: "Som el comando Puigdemont"

Puigdemont afirma que PP i PSOE intentaran una "espanyolització" de la campanya



BARCELONA, 23 maig (EUROPA PRESS) -

El cap de llista de Junts i Lliures per Europa a les eleccions del 9 de juny, Toni Comín, ha reivindicat aquest dijous la feina que han fet aquest mandat a Brussel·les i ha demanat seguir lluitant per portar la veu de Catalunya a les institucions europees: "Som el comando Puigdemont".

En un discurs telemàtic durant el míting d'inici de campanya davant d'unes 200 persones al barri de Fort Pienc de Barcelona, ha explicat que volen estar a Europa per construir aliances a favor del dret a l'autodeterminació, així com per defensar la "legitimitat" del procés independentista, els interessos dels catalans i l'oficialitat del català, entre altres objectius.

El candidat de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, ha alertat del risc d'"espanyolització" de la campanya que considera que intentaran fer el PP, el PSOE i altres grups, davant del que ha defensat anar a votar el 9 de juny.

"Gent que defensi la causa dels catalans només som nosaltres. Ningú ho farà per nosaltres. Ho hem de fer nosaltres, i això es diu eurodiputats, vots i Junts", segons Puigdemont, que defensa estar en tots els fronts però amb mirada catalana.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha dit que estan en disposició d'aspirar a la Presidència de la Generalitat i ha assegurat que afronten amb ganes les europees, i ha cridat als independentistes a no rendir-se i omplir les urnes de "més Catalunya, més independència, més Puigdemont, més Comín i més Junts" davant de les crítiques que puguin rebre de PP i PSOE.