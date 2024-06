9J.- Cañas (Cs) demana votar pensant en Europa perquè "això no va de Sánchez o de Feijóo"

BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs a les eleccions europees, Jordi Cañas, ha demanat que els espanyols votin aquest diumenge pensant en Europa, perquè "això no va de Sánchez o de Feijóo; que no va del seu futur: va de tots els ciutadans".

Ho ha declarat als periodistes en votar a les 9.35 a Barcelona, en el Centre Cívic Convent de Sant Agustí, on ha afirmat que és un dia molt important per als propers 5 anys (període pel qual s'elegeix) però també per als "pròxims 20 anys".

També ha cridat a la participació dels espanyols destacant que en les europees "cada vot val el mateix" i que això ho converteix en vot especialment útil.

El cap de llista ha instat a enfocar el vot en "què es farà" a Europa, i per això ha recolzat el lema de campanya del Parlament Europeu, 'Fes servir el teu vot'.

"No és un vot de generals, és un vot d'eleccions europees", ha reiterat Cañas.