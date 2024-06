9J.- Cañas (Cs) es compromet a posar les classes mitjanes al centre del debat europeu

BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs a les eleccions europees, Jordi Cañas, s'ha compromès aquest dimarts a posar les classes mitjanes en el centre del debat europeu per tal que no perdi el seu "estatus relatiu".

Cañas s'ha reunit amb representants de Foment del Treball i de Pimec a Barcelona, on ha augurat que en els propers 5 anys hi haurà una transformació de la indústria manufacturera europea, ha informat Cs en un comunicat.

Per al candidat taronja, la petita i mitja indústria espanyola és clau per enfortir a la classe mitjana pel seu impacte en la recuperació de la producció industrial, la producció manufacturera i la creació d'ocupacions de qualitat.

Així mateix, ha lamentat que a Europa hi ha "una inflació normativa que paralitza l'activitat industrial", i s'ha compromès a treballar per reduir les traves burocràtiques en la UE.

"Les lleis han de servir per ordenar, no per frenar. Europa ha de fer normes per desenvolupar-se amb seguretat, però no poden ser un fre a les empreses europees", ha afegit.