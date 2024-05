Cañas confia que les eleccions europees siguin el "ressorgir" i "el principi del retorn" de Ciutadans

MADRID, 23 maig (EUROPA PRESS) -

El cap de llista de Ciutadans a les eleccions europees, Jordi Cañas, s'ha mostrat confiat que la seva formació es mantingui amb representació a l'Eurocambra el que al seu judici significarà que "serà el ressorgir" i "el principi del retorn" de Cs després de la seva desaparició del Parlament espanyol o en Corts autonòmiques.

Així s'ha pronunciat el candidat durant l'acte d'inici de campanya per a les eleccions del 9J celebrat a la Plaça de Colón de Madrid, després de l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) que atorga a Cs un percentatge entre l'1,8% i el 2,6% dels vots, és a dir, un o dos diputats. No obstant això, ha advertit que han de ser "realistes" perquè el partit 'taronja' "travessa un moment difícil".

Quant a les principals mesures proposades per Ciutadans, Cañas ha assegurat que treballarà "a la recerca d'una Europa amb rostre humà" i que doni importància "al que li afecta als ciutadans", criticant a més l'"enfocament nacional" que, en la seva opinió, estan donant el PSOE i PP a les eleccions europees. "Això no resol els problemes dels ciutadans a Europa", ha subratllat.

Així, ha compartit les exigències dels agricultors i ramaders després de les protestes que s'han succeït en els últims mesos als països de la Unió Europea, inclosa Espanya. "No podem acceptar productes d'altres països que no respectin les exigències que se li demanen als productes del nostre territori", ha retret. "Volem saber com li afecten aquestes mesures d'Europa als agricultors, al turisme, a la gent que va a treballar", ha afegit.

D'altra banda, Cañas ha carregat contra el debat "fals" de les candidates del PSOE, Teresa Ribera, i del PP, Dolors Montserrat, alhora que ha recordat que els comicis europeus "no van de Sánchez, Feijóo, Milei o la galeria de l'horror d'Abascal".

En aquest sentit, el candidat de Cs ha assegurat que el seu partit afronta les eleccions per "treballar" pels interessos dels espanyols i dels europeus i no en àmbit nacional. "No us deixeu enganyar", ha advertit.

RETRETS A MITJANS

Durant la seva intervenció, Cañas ha retret als mitjans de comunicació que "no situïn el debat on correspon" doncs, al seu judici, aquest és el motiu pel qual als ciutadans no els interessa la política europea. "Els mitjans alimenten el fals debat", ha criticat, al mateix temps que ha argumentat que "la premsa porta a debat parlamentari el que és un debat europeu".

Abans de finalitzar l'acte, el cap de llista de Ciutadans ha destapat el cartell de campanya de la seva formació, acompanyat pel número dos en la llista de Cs a les eleccions europees, Javier Nart, i l'exportaveu de Cs en l'Ajuntament de Ciudad Real i també candidata dels comicis, Mariana Boadella.