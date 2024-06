BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

El cap de llista de Comuns Sumar, Jaume Asens, ha instat aquest diumenge a construir un "dic de contenció" contra l'extrema dreta, l'ascens de la qual en les eleccions europees ha titllat d'amenaça per a la democràcia europea.

Asens ha comparegut davant dels mitjans per valorar els resultats dels comicis, en què Sumar (3 diputats) ha quedat en cinquè lloc i Podem (2 diputats, en perd 4) en setè.

A Catalunya, Podem ha obtingut la sisena posició, per davant de Comuns Sumar per poca diferència (110.185 vots i 102.831 vots, respectivament).

Després de lamentar que IU hagi perdut la representació que tenia en l'Eurocambra, Asens ha emplaçat "a totes les forces democràtiques, progressistes i catalanistes a construir un dic de contenció" davant de l'avanç de l'extrema dreta.

En aquest sentit, ha avisat que aquest creixement "representa una amenaça a les bases constitutives de la democràcia a Europa", per la qual cosa proposa una reflexió col·lectiva, en les seves paraules, per revertir al més aviat possible el que ha succeït.