Galán reivindica que el vot a Sumar servirà per "fer fora" a Feijóo i als seus socis



SABADELL (BARCELONA), 31 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat dels Comuns a les europees i número 2 de Sumar a aquests comicis, Jaume Asens, ha promès deixar-se "la pell" per defensar l'oficialitat del català a les institucions europees, igual que assegura que va fer amb la Llei d'Amnistia.

Així s'ha pronunciat aquest divendres en un acte de campanya dels Comuns Sumar a Sabadell (Barcelona) davant d'unes 500 persones, juntament amb la vice-presidenta segona, ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz; el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun; la candidata de Sumar a les europees, Estrella Galán, i el portaveu dels Comuns, Joan Mena.

"És una vergonya, és una anomalia democràtica que una llengua que parlen 10 milions de persones, la tretzena llengua de la Unió Europea, no estigui reconeguda com a llengua oficial", ha sostingut Asens.

Sobre la Llei d'Amnistia, Asens ha criticat que es critiqués al seu espai polític per reunir-se a Brussel·les amb l'ex-president de la Generalitat i candidat de Junts a revalidar el càrrec, Carles Puigdemont, per negociar aquesta norma: "Però ara ens donen la raó. Segurament ens donen la raó amb la boca petita, en silenci. Però ens donen la raó", ha destacat.

EUROPA DE LA GUERRA O DE LA PAU

Ha assegurat que en aquestes eleccions es tria entre l'Europa "de la guerra, que vol ser una simple ombra d'Estats Units" o una Europa de la pau, que aposta per no ser depenents d'EUA ni d'altres potències i que té el cor a Palestina, en les seves paraules.

"O anem cap al col·lapse i la fragmentació d'Europa o anem cap a la seva reconstrucció. O anem cap a la guerra o anem cap a la pau", ha subratllat Asens, que ha sostingut que si el Govern central ha reconegut a l'Estat palestí ha estat perquè Sumar està dins de l'Executiu de Pedro Sánchez.

El candidat dels Comuns ha criticat que els socialistes diguin que volen anar a Europa a defensar drets, segons ell, però els ha retret que "van votar les regles fiscals que obren les portes a les retallades".

ESTRELLA GALÁN

Per la seva banda, Galán ha sostingut que votar a Sumar "serà una ganga, perquè val per dos", i ha detallat que servirà per fer fora al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i als seus socis, i per fer que el cor social del Govern bategui amb més força i que el PSOE no es deixi portar pels especuladors de les elèctriques o la banca, ha dit textualment.

"Per molt que cridin, per molt que ens insultin, per molt que agredeixin, no tombaran a aquest Govern progressista, no li permetrem", i ha afegit que aquest vot a Sumar també va a permetre que l'excepció ibèrica sigui norma a tota Europa i que la UE se sembli a Espanya.

Galán ha lamentat que el reconeixement de l'Estat palestí ha trigat massa, i ha afegit que "malgrat que era un pas fonamental, no era suficient", després del que ha subratllat que seguiran treballant per aconseguir un embargament dels acords de compravenda d'armes i de tràfic d'armes, i que la UE suspengui l'acord d'associació amb Israel.

"No pararem d'insistir, no ens fan por les amenaces que arribin d'Israel", ha defensat la candidata, en al·lusió a l'amenaça d'Israel de retirar el consolat espanyol a Jerusalem.