9J.- Asens (Comuns) afirma que el PSOE s'equivoca "quan compra el marc de guerra de la dreta"

Albiach acusa al PSOE de formar part del "consens bèl·lic" a la UE



BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat dels Comuns a les eleccions europees i número dos de Sumar a aquests comicis, Jaume Asens, ha afirmat que el PSOE s'equivoca "quan compra el marc de la guerra de la dreta" a la Unió Europea (UE), i ha reivindicat la pau enfront de l'Europa de la guerra i els discursos bel·licistes.

En l'acte final de campanya aquest divendres a Barcelona davant d'unes 300 persones, juntament amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun; la líder dels Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, i l'exalcaldesa de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau, ha assegurat que Europa no necessita "més tancs" sinó més serveis públics.

També ha cridat al PSOE i a ERC a sumar-se als Comuns a la UE per "exigir la ruptura de les relacions diplomàtiques i comercials amb Israel", i ha cridat a mobilitzar el vot de l'esquerra el diumenge per defensar el planeta, la pau i una Europa verda per parar-li els peus a l'extrema dreta, en les seves paraules.

Albiach també ha criticat que en la UE hi hagi un consens bèl·lic que va "des de la socialdemocràcia a l'extrema dreta", després d'acusar al PSOE de formar part d'aquest consens, i ha destacat que la tasca més revolucionària de les esquerres és fer d'Europa un far de pau.

Colau ha explicat que Asens va ser el seu advocat quan era activista de la PAH i la llavors delegada del Govern a Madrid Cristina Cifuentes la va acusar de ser amiga d'ETA, i ha assegurat que com a conseqüència d'això va rebre una carta a casa seva amb la cara del seu fill petit "amb una bala al front", després del que ha desitjat que una persona com Asens arribi al Parlament Europeu (PE) per defensar a la ciutadania dels abusos de poder.