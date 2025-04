El 96% de les empreses catalanes de Cecot constaten afectacions per l'apagada

La patronal demana al Govern central que declari inhàbil aquest dilluns a efectes administratius

El 96% de les empreses catalanes vinculades a Cecot han patit afectacions per l'apagada, segons els resultats d'un sondeig empresarial de la patronal d'aquest dimarts fins a les 12.45, amb 387 respostes d'empreses i autònoms.

El 52% de les empreses asseguren haver començat amb normalitat l'activitat aquest dimarts al matí, mentre que un 35% té dificultats tècniques i el 6% registra l'absència de part de la plantilla, informa Cecot en un comunicat.

L'objectiu del sondeig és obtenir una primera informació per entendre com l'apagada afecta el teixit empresarial, i trobar eines i mecanismes de suport per reduir el temps d'inactivitat i elaborar propostes per minimitzar-ne els efectes econòmics.

Un 28% de les respostes apunten a una parada total de la producció, un 26% a un tancament temporal de l'oficina o botiga, i la resta assenyalen problemes en la venda en línia o sistemes informàtics, afectacions logístiques i problemes de mobilitat del personal.

IMPACTE ECONÒMIC

Tot i que el 25% dels afectats encara no ha pogut estimar-ne l'impacte econòmic, un 32% el xifra en 1.000-5.000 euros, el 18% en 5.000-20.000 i el 9% en més de 20.000, mentre que el 12% ha afirmat que no és apreciable i el 22% estima un impacte inferior a 1.000 euros.

Entre els sondejats, el 25% desenvolupa l'activitat en el sector industrial, un 23% en els serveis i un 17% es dedica al comerç; respecte a la durada de l'afectació elèctrica, el 38% assegura que l'han patit entre 4 hores i menys de 8, i un 17% parla de més de 12 hores.

A més a més, un 86% dels enquestats ha suspès o posposat serveis, comandes i enviaments; i, en una escala del 0 al 5, un 60,4% de les respostes valoren un grau d'afectació en la seva activitat de 4 o 5.

DIA INHÀBIL

Cecot ha demanat al Govern central que declari aquest dilluns inhàbil a efectes administratius per "garantir la seguretat jurídica i evitar perjudicis en les persones i entitats afectades".

La patronal ha reclamat que, d'aquesta manera, els terminis dels requeriments i processos administratius no computin durant aquesta jornada d'"inactivitat forçosa", com ara multes, requeriments o processos judicials.

A més a més, ha instat les autoritats a aclarir l'origen i les causes del tall, perquè les empreses puguin fer les reclamacions pertinents, i ha demanat que les administracions exposin mesures compensatòries.