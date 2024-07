Un 93,9% dels catalans manté el seu vot dels comicis al Parlament, segons el CIS

Un 21,8% dels abstencionistes va decidir no anar a les urnes en l'últim moment



BARCELONA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

Un 93,9% dels catalans que van anar a votar en les eleccions al Parlament del 12 de maig mantindrien el vot que van dipositar, segons una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) sobre la situació postelectoral a Catalunya.

L'enquesta, que té un error de mostreig de +/-1,6%, es va fer a 4.000 persones més grans de 18 anys entre l'11 i el 17 de juny: 1.700 entrevistes es van fer a la província de Barcelona, 900 a les de Tarragona i Girona i 500 a la província de Lleida.

A la pregunta de si ara que se saben els resultats de les eleccions haurien votat el mateix partit que van triar o un altre, el 93,9% assegura que optaria per la mateixa formació, mentre que un 4,5% ho faria per un altre partit, un 0,8% dubta i un 0,7% no contesta.

ABSTENCIONISME

Entre els abstencionistes, hi ha un 21,8% que va decidir no anar a votar en l'últim moment, mentre que un 38,8% ho tenia decidit des d'abans de la campanya electoral, i un 20,7% ha reconegut que no vota mai.

No obstant això, un 10,6% va decidir abstenir-se al principi de la campanya i un 7,7% uns dies abans de les eleccions.

El principal motiu pel qual un 29,3% dels enquestats no va acudir a les urnes va ser perquè no se sentien representats per cap partit, seguits d'un 24,8% que pensa que tant se val votar que no votar, un 16,3% que no ho va fer per mostrar el seu malestar, i un 14,6% que es va abstenir per estar "fart de la política i les eleccions".

Preguntats per si haurien anat a votar, coneixent ara els resultats, hi ha un 88,9% que assegura que s'hauria continuat abstenint, mentre que un 8,3% diu que hauria votat i un 2,6% que té dubtes.