Un 90% de les empreses no troba joves amb resiliència, iniciativa i autonomia, segons l'Iese

El 56% té problemes per retenir joves universitaris

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

La resiliència, la iniciativa i l'autonomia són les tres actituds més valorades per les empreses, tot i que un 90% té dificultats per trobar aquestes qualitats entre els joves, segons un estudi de l'Iese publicat aquest dijous.

En concret, el 95% de les empreses enquestades afirmen tenir dificultats per trobar resiliència en els joves, mentre que un 94% no hi troba iniciativa i un 89%, autonomia.

A més a més, el 74% té "dificultats rellevants" per cobrir determinats llocs de feina, mentre que més del 90% detecta un desajustament entre les competències que necessiten i les que ofereix el sistema educatiu, tant universitari com de formació professional (FP).

Les empreses valoren especialment coneixements en 'data analytics', coneixements específics del sector i intel·ligència artificial (IA), tot i que al 94% els costa trobar perfils amb experiència en anàlisi de dades i el 91%, amb coneixements d'IA.

Així mateix, el 56% de les organitzacions té "problemes importants" per retenir joves universitaris, respecte al 25% en el cas dels titulats d'FP.

Amb tot, les pràctiques més esteses inclouen la formació contínua (92%), el treball en equips multidisciplinaris (85%) i la flexibilitat laboral (78%).

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

El 63% de les companyies ja disposa d'un pla d'adopció d'intel·ligència artificial (IA), però el 59% afirma que el nivell d'implantació real està per sota del 25%.

El 87% considera que els seus directius no estan prou preparats per liderar processos d'implantació d'IA, i el 75% expressa la mateixa opinió respecte als treballadors més joves.

Les competències considerades crítiques per a aquest context inclouen pensament analític, coneixements tècnics en IA i 'machine learning' i una base ètica.