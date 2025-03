Tubau (ERC) assegura que el feminisme "serà sempre qui plantarà cara al feixisme"

BARCELONA 8 març (EUROPA PRESS) -

La secretària general adjunta de Feminismes i LGTBI+ d'ERC, Arés Tubau, ha defensat "dir alt i clar que el feminisme serà sempre qui plantarà cara al feixisme".

Ho ha declarat als periodistes aquest dissabte al costat de les també dirigents d'ERC Elisenda Alamany i Diana Riba, tot just abans d'assistir a la manifestació principal del 8M a la capital catalana, convocada per Assemblea 8M.

Tubau ha defensat sortir al carrer per advertir que els drets de les dones "estan amenaçats, amb una extrema dreta que va sense careta per tota Europa i també per casa nostra".