La segona BWAW posa el focus en les grans corporacions i en el seu compromís amb la igualtat

BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -
La segona edició de la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW) ha posat el focus en les grans corporacions i en el seu compromís amb la igualtat, informa el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) en un comunicat aquest dijous.
Han participat en la xerrada la directora general del CZFB, Blanca Sorigué; la manager de planificació de producció d'EBRO Factory, Dina Bueno; la directora general d'El Periódico', Mabel Mas; la directora de Comunicació d'Unilever Espanya, Ana Palencia; la directora del Hub digital&IT de Novartis, Isabel Pérez, i la directora general d'FGC, Alicia Valle.
Sorigué ha lamentat que les dones ocupen el 34% dels llocs directius al món i la paritat no s'aconseguirà fins a 2051, mentre que Pérez ha assenyalat que "només el 31% de professionals que treballen" en els hubs tecnològics de Barcelona són dones.
Bueno ha afegit que les dones directives han de "fomentar espais i ambients" favorables per a les dones, i Palencia ha destacat la comunicació interna i la integració de la perspectiva de gènere per impulsar la igualtat.
Mas ha subratllat que, a Espanya, les directives són el 25% del total, i Valle ha apuntat que les dones són més del 60% dels viatgers d'FGC, per la qual cosa "la producció del servei hauria d'estar pensada per dones i per a dones".