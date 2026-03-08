Montserrat (PP) critica que Sánchez ha causat "la pitjor reculada" per a les dones

Gustavo Valiente - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)
La secretària general del Partit Popular Europeu (PPE), Dolors Montserrat, ha criticat al president del Govern central, Pedro Sánchez, qui diu ha provocat "la pitjor reculada de la història democràtica" per a les dones a Espanya, referint-se a la llei del 'sol sí és sí' i al cas de les polseres antimaltractament.
"Han posat en perill a les nostres dones i a la seva seguretat. I sobretot una ministra que no ha assumit les seves responsabilitats i que no ha volgut dimitir", ha assenyalat en referència a la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, en declaracions a la premsa aquest diumenge des de Castelldefels (Barcelona), junt amb l'alcalde de Castelldefels i president del PP de Barcelona, Manu Reyes, abans d'una caminada organitzada pel PP amb motiu del Dia Internacional de la Dona.
Montserrat ha defensat que el 8M és un dia de celebració i no "de trinxeres, ni de divisions, ni de pancartes buides", per la qual cosa ha posat en valor la tasca del PP que, assegura, quan va estar al Govern va impulsar un pacte històric contra la violència de gènere.
MANU REYES
Per la seva banda, Reyes ha dit que el 8M ha de ser els 365 dies de l'any: "Nosaltres sempre estem apostant per aquesta igualtat entre homes i dones i per això avui diem alt i clar, sí per la igualtat, sí perquè homes i dones poden compartir i puguin treballar de la mà", ha defensat.
Ha sostingut que el PP seguirà defensant la igualtat entre homes i dones i ha advocat per eliminar la bretxa salarial i que dues persones que realitzen el mateix treball cobrin "exactament el mateix".