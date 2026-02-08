8F.- El PP seria el més votat a Aragó amb 26-29 escons sense majoria per governar, segons un sondeig

ZARAGOZA 8 febr. (EUROPA PRESS) -
El Partit Popular seria la força més votada, amb el 35,3% dels vots, i obtindria de 26 a 29 diputats a les Corts d'Aragó, lluny dels 34 de la majoria abosoluta. En les autonòmiques del 28 de maig de 2023, va obtenir el 35,55 dels sufragis i 28 representants,
Segons el Sondeig de GAD3 per a Aragón TV, amb una mostra de 4.123 entrevistes, i un marge d'error de +/-1,6%, el PSOE baixaria amb un 22,7% dels vots i 17-18 diputats, enlloc dels 23 que va treure el 2023.
VOX passaria de l'11,2% dels vots i 7 diputats de 2023 al 17,6% de sufragis i 13-14 escons, duplicant la seva representació.
Chunta Aragonesista (CHA) tindria un ascens amb el 8,7%, obtenint entre 4 i 5 diputats, enfront del 5,1% dels vots i 3 diputats.
El PAR, amb l'1,5% dels vots, es quedaria sense el seu únic escó.
Teruel Existe obtindria el 4,1% dels vots i entre 2 i 3 escons: el 2023 va aconseguir el 5% dels vots i 3 diputats.
Podemos-Alianza Verde perdria el seu únic representant, igual que el PAR. IU-Sumar es mantindria amb el 4,2% dels sufragis, una mica més que el 3,1% de 2023, i trauria entre 1 i 2 diputats.
Se Acabó La Fiesta (SALF), que s'ha presentant per primera vegada a uns comicis autonòmics, obtindria l'1,9% de les paperetes, sense representació.