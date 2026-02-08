PP guanya a Aragó amb 2 escons menys, PSOE en perd 5 i Vox i CHA doblen representació, amb el 88,3% escrutat

Verónica Lacasa - Europa Press
ZARAGOZA 8 febr. (EUROPA PRESS) -
El PP, amb el 88,3% escrutat, guanya les eleccions amb 28 diputats, encara que es deixa pel camí 2 diputats. El PSOE continua sent la segona força política, malgrat haver perdut cinc escons i quedar-se'n amb 18.
Vox s'ha disparat i ha tret 14 diputats, enlloc dels 7 que tenia, essent el partit que més ha incrementat la seva representació. També CHA ha passat de 3 a 6 escons.
Teruel Existe ha perdut un dels seus 3 diputats. IU-Movimiento Sumar mantindria l'escó que té. Tant Podemos-Alianza Verde com el PAR perdrien la seva representació.