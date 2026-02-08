La participació a Aragó puja al 56,28% a les 18.00 hores, 1,55 punts més que el 2023

ZARAGOZA 8 febr. (EUROPA PRESS) -
La participació en les eleccions autonòmiques d'Aragó que se celebren aquest diumenge és a les 18.00 hores del 56,28%, és a dir, més de 558.000 votants, 1,55 punts més que el 2023, segons ha informat la vicepresidenta, Mar Vaquero, en roda de premsa.
"Encara queden dues hores" fins al tancament dels col·legis electorals, ha remarcat Vaquero, sobre un tram "en què també molts aragonesos i aragoneses que es traslladen des de llocs on han sortit durant el cap de setmana van als col·legis".
Ha animat a la participació en aquesta jornada electoral, un moment que ha qualificat com a "transcendent" per dissenyar el futur d'Aragó.
Per províncies, fins a les 18.00 Saragossa destaca per l'augment de la participació en 2,77 punts percentuals fins al 57,18%, superior al 54,41% de 2023. Baixa lleugerament l'afluència d'electors a l'Alt Aragó, amb un -0,59%, la qual cosa deixa a aquesta hora el percentatge de participació en el 52,86%, fregant el 53,45 de l'últim precedent.
A la província de Terol, en canvi, s'ha produït fins a les 18.00 una caiguda de més de tres punts (3,64%), del 59,14% de 2023 al 55,50% d'aquest 8F.