La participació és del 10,8% fins a les 11.00 hores

ZARAGOZA 8 febr. (EUROPA PRESS) -
La partipació en les eleccions autonòmiques d'Aragó, que se celebren aquest diumenge, se situa en el 10,8% fins a les 11.00 hores, segons el primer avanç de participació que ha ofert la vice-presidenta del Govern d'Aragó, Mar Vaquero.
En total, 107.078 persones han exercit el seu dret al vot fins a les 11.00 hores.
A la província de Saragossa, la participació és d'un 10,9%; a Osca, d'un 10,4% i a Terol, d'un 10,8 per cent.
Les 2.213 taules electorals per a les votacions d'aquest diumenge a Aragó han quedat constituïdes amb normalitat poc després de la seva obertura a les 9.00 hores