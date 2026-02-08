ZARAGOZA 8 febr. (EUROPA PRESS) -
La jornada electoral en la qual es triaran als 67 diputats de les Corts d'Aragó, ja està en marxa. A les 9.00 hores s'ha procedit a l'obertura dels col·legis electorals i ja han quedat constituïdes la pràctica totalitat de les taules electorals, 2.207 d'un total de 2.213.
Un total d'1.036.325 aragonesos estan cridats a les urnes aquest diumenge: 755.077 a la província de Saragossa; 175.184 a Osca i 106.060 a Terol. Aragó celebra en solitari aquestes eleccions.
Del total d'electors, 32.891 pot votar per primera vegada des de les eleccions autonòmiques del 28 de maig de 2023, i 20.722 des de les eleccions al Parlament europeu del 9 de juny de 2024.