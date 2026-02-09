8F.- Azcón destaca que només el PP pot formar govern a Aragó, encara que lamenta perdre 2 escons

Ramón Comet - Europa Press
"Avui, des d'Aragó, diem alt i clar, tic-tac, tic-tac: El 'sanchismo' s'acaba!"
ZARAGOZA, 9 febr. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern d'Aragó i candidat del PP a revalidar el càrrec, Jorge Azcón, ha traslladat el missatge "clar" que en guanyar les eleccions "només el PP pot formar govern" a Aragó per als propers 4 anys: "No hi ha altres partits que puguin presentar candidat per ser president".
El missatge "clar, nítid i inequívoc" és que el Partit Popular ha guanyat les eleccions, ha reiterat. "És la veritat. Només hi ha un partit que pot dir que ha guanyat les eleccions, i ens hagués agradat no perdre un diputat per Osca i un altre per Saragossa, però amb 26 escons no hi ha cap altre partit que hagi tingut el resultat del PP".
En la seva intervenció ha recordat que la història del PP és "llarga" perquè "cal reconèixer que no és la primera vegada que guanya les eleccions", per citar els anys 1999 i 2015, però aquest 2026 és la primera vegada que a Aragó el Partit Popular té el govern autonòmic, té la Presidència i la propera legislatura "tornarem a tenir la Presidència del Govern d'Aragó".
Ha justificat aquestes dades perquè "aquesta lectura, possiblement fora d'Aragó no es coneix, però és especialment important", ha volgut fer notar.
TIC-TAC
Ha dit que als aragonesos, "als quals ens agrada parlar clar, no anàvem a permetre que la portaveu de les mentides --en al·lusió a Pilar Alegría (PSOE)-- tingués un bon resultat". "La portaveu de les mentides ha tingut el pitjor resultat en la història del Partit Socialista. Aquesta és la veritat d'aquesta nit".
Per això, també ha llançat un missatge als aragonesos que el PP governarà i el Govern del PP serà "per a tots els qui viuen en aquesta comunitat autònoma" i ha avançat que farà el que va dir en campanya electoral: "Seguirem millorant Aragó. Farem que Aragó segueixi avançant. Farem que Aragó sigui imparable", en referència al lema de la seva campanya electoral.
Després de recordar que el PP es va comprometre a un "Aragó millor", ha incidit que serà el que faci el proper Govern d'Aragó, que s'encarregarà que "l'altra veritat d'aquesta nit continuï". "Avui, des d'Aragó, diem alt i clar, tic-tac, tic-tac: El 'sanchismo' s'acaba! Gràcies. La nova majoria política!".
Ha reconegut que Aragó necessita un pressupost, motiu pel qual va convocar eleccions, ja que no va obtenir la majoria parlamentària de les Corts d'Aragó per aprovar-ho". Deixeu-me que us digui una cosa: vam convocar eleccions perquè no hi havia pressupost. Vam convocar eleccions perquè no som com ells", en comparació del PSOE.
Azcón ha animat a la nombrosa militància que li ha abrigallat la nit electoral que va a governar "com ho sap fer el PP". "Des de matí ens posem a treballar, parlant amb totes les formacions polítiques per enformar una nova majoria perquè es necessita un pressupost".