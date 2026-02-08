Alegría admet el mal resultat i diu que el PSOE treballarà en una oposició "responsable"

Marcos Cebrián - Europa Press
ZARAGOZA 8 febr. (EUROPA PRESS) -
La candidata del PSOE a la Presidència d'Aragó, Pilar Alegría, ha reconegut que el resultat de la seva formació en les eleccions autonòmiques d'aquest 8 de febrer no és el que haurien volgut, "perquè no és un bon resultat", però ha avançat que el partit comença a treballar "des de ja" en una oposició "seriosa i responsable", amb l'objectiu de recuperar la confiança majoritària dels aragonesos.
El PP de Jorge Azcón ha tornat a guanyar les eleccions en la comunitat aragonesa, encara que ha perdut dos parlamentaris respecte al 2023, mentre que els socialistes igualen el pitjor resultat històric --assolit per Javier Lambán el 2015--, amb 18 escons, encara que en percentatge de vot segueixen tres punts per sobre d'aquest sòl --24,27% enfront del 21,41%--.
En un discurs breu, en què no ha entrat a valorar gaire els resultats ni les raons del descens del PSOE a Aragó, que s'ha deixat cinc escons pel que fa als anteriors comicis, Alegría ha remarcat que assumeix el resultat de les eleccions i que la formació assumirà el paper que els correspon, que és liderar l'oposició. No s'ha referit al seu futur al capdavant de la formació i ha parlat en tot moment amb la primera persona del plural, no la del singular.
En primer lloc, ha lloat l'alta participació registrada aquest 8 de febrer, "reflex del compromís cívic i de la responsabilitat de la societat aragonesa", malgrat que era la primera vegada que no coincidien amb les municipals. Ha felicitat Azcón per ser el vencedor de les eleccions i ha dit que l'ha trucat per transmetre-li l'enhorabona.
"Gràcies, aquest partit no els defraudarà", ha expressat la líder socialista en referència als qui han recolzat la seva candidatura i a les desenes de militants i simpatitzants que s'han apropat a la seu central del carrer Conde Aranda de Saragossa. Entre els assistents predominaven les cares serioses, però també de cert alleujament, ja que les enquestes donaven resultats fins i tot pitjors, i fins i tot hi havia una mica d'alegria en comprovar que el seu principal rival, el PP, ha perdut dos escons.
Després de reconèixer que el resultat del PSOE no ha estat bo, ha afegit que "qualsevol resultat" que no els permeti conformar govern "no és un bon resultat" per a "un partit de majories" que té com a objectiu "governar per millorar la vida de la gent". Un objectiu, ha subratllat, que "no s'ha complert" aquest 8 de febrer.
EL PP, "MÉS OSTATGE DE LA ULTRADRETA"
En relació al resultat electoral, Alegría ha valorat que la principal conseqüència és que "el PP és encara més ostatge de la ultradreta" i que "segurament els més perjudicats siguin els aragonesos i les aragoneses" perquè han anteposat la seva "estratègia política" a l'estabilitat i "les necessitats reals d'aquesta terra".
Malgrat que l'important descens en vots contrasta amb el gran resultat de CHA, que ha duplicat la seva representació, ha insistit: "Seguim sent l'alternativa progressista en aquesta terra". Així mateix, ha assegurat que el PSOE seguirà vetllant des de l'oposició per la defensa dels serveis públics i pel respecte i la convivència "com a valors essencials que sempre han caracteritzat als aragonesos".
"Seguirem defensant Aragó, recorrent el territori, escoltant els ciutadans, comprenent-los millor i proposant solucions als seus problemes", ha reiterat, i es proposen ser "l'alternativa a la crispació i a les retallades" i seguir "amb més força si cap" per donar la volta als resultats d'aquesta nit.
La primera etapa serà al maig de 2027 amb les eleccions municipals, on ha confiat que el PSOE arribi "fort" i amb ganes de recuperar la confiança majoritària dels aragonesos. "Si ens comportem així --amb dedicació i amb humilitat--, com aquesta opció progressista majoritària que som i com a opció responsable, no tingueu cap dubte que les properes eleccions recuperarem la confiança majoritària dels aragonesos", ha dit.
Pilar Alegría ha comparegut amb bona part de la plana major del PSOE Aragó, com la líder dels socialistes saragossans i alcaldessa d'Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero; el president de la Diputació de Saragossa, Juan Antonio Sánchez Quero; el número dos del Partit i en la llista electoral, Darío Villagrasa; la secretària d'Organització, Manuela Berges, i el portaveu de l'Executiva Regional, Jesús Morales, entre altres.