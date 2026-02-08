Gabriel Luengas - Europa Press - Arxiu
MADRID 8 febr. (EUROPA PRESS) -
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha estés aquest diumenge la mà al PP per pactar a Aragó, en saber els resultats de les eleccions autonòmiques, però ha demanat a Jorge Azcón "un canvi de polítiques" per formar un govern de coalició.
Vox ha duplicat la seva força a Aragó, passant de 7 a 14 escons, i continuarà condicionant al PP, que necessita el seu suport perquè Azcón revalidi la presidència autonòmica.
En una breu compareixença des de la seu central de Vox, sense periodistes, Abascal s'ha congratulat pels resultats electorals. "Avui Aragó ha parlat amb claredat, la resposta dels aragonesos és més Vox i més veu per al sentit comú", ha celebrat.
El líder de Vox ha felicitat Azcón per guanyar els comicis, "malgrat que el PP ha perdut en percentatge de vots i escons", i ha incidit que "Aragó ha derrotat Pedro Sánchez". En aquesta línia, ha saludat també que el bipartidisme ha perdut 7 escons en conjunt.
Sobre pactes, Abascal ha dit a Azcón "amb tota claredat" que Vox està disposat a un acord, però el PP ha de "canviar de polítiques". Si no, els ha reptat a pactar amb el PSOE.
Vox posa el focus fonamentalment en l'agricultura, la ramaderia i la inseguretat que la formació atribueix a la immigració "massiva", fenomen que també "col·lapsa" els serveis públics i dificulta l'accés a l'habitatge, diu.