El 87% de les empreses que vol incorporar IA no ho fa per falta de coneixement, segons Ctesc

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 5 ago. (EUROPA PRESS) -
El 87,2% de les empreses que vol incorporar la intel·ligència artificial (IA) en les seves operacions no ho fa per falta de coneixements, informa el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc) en un comunicat aquest dimecres.
És un de les dades de la Memòria socieconòmica i laboral de Catalunya 2025, publicada pel Ctesc, que apunta que aquest factor és el més determinant per sobre del cost de la inversió o la disponibilitat de la tecnologia.
L'ens ha subratllat que aquesta dada és "especialment significativa" en un context en el qual Catalunya disposa d'un ecosistema d'investigació i innovació consolidat, que té una elevada capacitat científica i innovadora que afavoreix la implantació de la IA.
Així, "el principal repte continua sent estendre la incorporació efectiva de la IA en el conjunt del teixit empresarial", especialment en les pimes.
Entre els principals problemes hi ha l'escassetat de perfils especialitzats, la necessitat de reforçar les capacitats dels equips i les dificultats per integrar aquestes tecnologies en els processos de treball.
PRODUCTIVITAT
El Ctesc ha subratllat que la IA "representa una oportunitat estratègica per incrementar la productivitat i reforçar la competitivitat" de l'economia catalana.
Per això, ha dit que el repte és aconseguir que aquesta tecnologia "es tradueixi en millores reals en la forma de produir, innovar i generar valor".