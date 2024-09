El 85% dels espanyols consumiria carn vegetal si en coneguessin els beneficis, segons Heura

El 56% ha consumit carn vegetal en els darrers sis mesos



BARCELONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -

El 85,6% dels espanyols es mostra a favor de consumir carn vegetal si pot oferir "un alt valor nutricional, un gust similar a la carn animal i menys impacte ambiental", segons un estudi de l'empresa de carn vegetal Heura Foods.

En un comunicat aquest divendres, la companyia ha valorat que la desinformació sobre el valor nutricional i l'impacte ambiental de la carn vegetal, "a més de l'expectativa de gust i textura, encara són barreres per al seu consum massiu".

Segons l'estudi, les comunitats autònomes de Catalunya i Madrid és on "més penetració" té la carn vegetal, i les persones de menys de 45 anys lideren la tendència a consumir aquest tipus de producte.

El 56% dels enquestats ha consumit carn vegetal en els darrers sis mesos i prop del 10% s'està plantejant tastar-ne en el curt termini.

MÉS SALUDABLE

Així mateix, el 71,4% dels enquestats està d'acord amb la idea que la carn vegetal és més saludable que el seu homòleg animal, i el CEO i fundador d'Heura Foods, Marc Coloma, ha defensat que les seves hamburgueses tenen un 57% menys de greixos saturats que la carn animal.

El 84,8% dels enquestats consumiria aquest aliment si els assegura un gust i una textura similar al del seu homòleg animal, i el perfil que més demanda aquesta opció és un home de menys de 45 anys.

IMPACTE MEDIAMBIENTAL

L'estudi indica que el 63,8% dels espanyols posiciona substituir la carn animal per la vegetal com la quarta mesura en impacte mediambiental, per darrere del reciclatge, l'ús de fonts renovables a la llar o la reducció del consum d'aigua.

Coloma ha assegurat que amb una nova tecnologia estan creant aliments que tenen la mateixa textura i gust que la carn, però que "són millors per a la teva salut i el planeta".

L'estudi ha comptat amb la participació d'una mostra de 1.000 espanyols, amb un 84% d'edats compreses entre els 24 i els 55 anys, amb homes i dones per igual i majoritàriament de classe mitjana.