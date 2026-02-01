El 82% de les ciberestafes de suplantació usen IA, segons l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya

AGÈNCIA DE CIBERSEGURETAT DE CATALUNYA - Arxiu
Recomanen la doble autenticació, reforçar contrasenyes i tenir eines per identificar estafes
BARCELONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -
El 82,6% de les ciberestafas de suplantació per correu utilitzen intel·ligència artificial generativa (IA), segons un informe de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que adverteix que l'ús massiu d'aquesta tecnologia farà "més creïbles i difícils de detectar" aquest tipus de correus amb enllaços maliciosos.
L'Informe de prospectives de ciberseguretat per 2026 assenyala que els ciberdelincuentes creen estafes i campanyes de suplantació d'identitat mitjançant textos, veus i vídeos artificials "pràcticament indistinguibles" del contingut legítim, ha informat aquest diumenge la Generalitat en un comunicat.
Per això, la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Laura Caballero, ha defensat que la prevenció és la "millor eina" per reduir el risc de ser víctima d'estafes digitals, i ha advertit que tothom pot convertir-se en víctimes d'aquest tipus de fraus.
Activar el doble factor d'autenticació, l'ús de contrasenyes robustes o comptar amb eines que permetin identificar aquests missatges fraudulents són mesures "clau" per preparar-se davant de les amenaces digitals.
'RANSOMWARE'
La principal amenaça per a empreses en aquest àmbit és el segrest de dades, el 'ransomware', encara que respecte al 2019 s'ha reduït el nombre de persones que han pagat rescats després d'aquests segrestos (el 23% van pagar en 2025, respecte al 85% del 2019).
No obstant això, es constata un augment del nombre i la velocitat dels atacs, i s'extorqueix a les potencials víctimes a canvi de no publicar les dades extretes.
INVERSIÓ "RÈCORD"
Davant de l'augment d'aquest fenomen, l'Agència de Ciberseguretat farà una inversió "rècord" de més de 18 milions d'euros fins a juliol de 2026 per 27 accions de millora de la ciberseguretat.
Es focalitzarà en els serveis digitals i les institucions públiques, en les pimes del sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), en la conscienciació ciutadana, la formació de talent en l'àmbit digital i per innovar en això.