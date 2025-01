El 80è aniversari de l'alliberament d'Auschwitz reuneix més d'una vintena de caps d'Estat, inclosos els reis

Els supervivents seran els grans protagonistes d'un acte amb el qual es vol recordar les víctimes

MADRID, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

Els reis Felip VI i Letícia assistiran aquest dilluns a la cerimònia per commemorar els 80 anys de l'alliberament del camp de concentració i extermini nazi d'Auschwitz-Birkenau, a Polònia, una cita a la qual està prevista l'assistència d'altres monarques a més de diversos caps d'Estat europeus.

Aquesta serà la segona ocasió en què tots dos visiten Auschwitz, on ja van estar el 2019 coincidint precisament amb el 75è aniversari de l'alliberament per part de l'Exèrcit Roig del que va ser el camp d'extermini més gran de l'Alemanya nazi. Aleshores, van fer un petit recorregut per les instal·lacions, per les quals van passar diversos centenars d'espanyols.

Els supervivents seran els principals protagonistes de l'acte, que ha aconseguit concitar l'assistència de bona part dels monarques regnants a Europa així com dels presidents de països com França o Alemanya, conscients que per la seva avançada edat cada vegada serà més difícil comptar amb la presència dels que van viure per explicar-ho, després de passar per Auschwitz.

Quan els soldats de la Unió Soviètica van arribar a Auschwitz el 27 de gener del 1945 a les seves instal·lacions encara hi quedaven prop de 7.000 presoners, després que les autoritats nazis van procedir les setmanes prèvies al trasllat de 60.000 presoners cap a altres camps situats a l'oest. En aquest trasllat, entre 9.000 i 15.000 d'ells van perdre la vida.

En total, segons el Museu Auschwitz-Birkenau, s'estima que pel camp de concentració i extermini, al qual van començar les deportacions el 1942, van passar 1,3 milions de persones, dels quals 1,1 milions van ser exterminades, principalment jueus.

Aquestes xifres han convertit Auschwitz en un símbol de les atrocitats que es van cometre sota les ordres d'Adolf Hitler i de l'Holocaust, per això les Nacions Unides van decidir el 2005 declarar el 27 de gener com el Dia Internacional de Record de l'Holocaust.

MÉS D'UNA VINTENA DE CAPS D'ESTAT

Amb les dues circumstàncies en ment, aquest dilluns es donaran cita al camp de concentració més d'una vintena de caps d'Estat. A més dels reis, el rei Carles III d'Anglaterra, els reis de Bèlgica, els de Dinamarca i els dels Països Baixos, als quals acompanya també l'hereva al tron. En el cas de Bèlgica i els Països Baixos, també està prevista l'assistència dels seus respectius primers ministres, Alexander de Croo i Dick Schoof, respectivament.

Entre els més de 40 països que comptaran amb representació, molts han optat per enviar el seu president. Així, està prevista la presència del president francès, Emmanuel Macron, i de l'alemany, Frank-Walter Steinmeier, així com el mandatari del país amfitrió, Andrej Dubte, o el d'Itàlia, Sergio Mattarella.

Igualment han confirmat la seva presència els mandataris d'Àustria, Bulgària, República Txeca, Estònia, Finlàndia, Hongria, Kosovo, Letònia, Malta, Moldàvia, Montenegro, Macedònia del Nord, Eslovàquia, Eslovènia i Suïssa.

Altres països estaran representats pels seus caps de l'executiu, com ara Canadà, amb Justin Trudeau; Croàcia, Andrej Plenkovic, i Irlanda, Micheal Martin. També hi assistiran el president del Consell Europeu, Antonio Costa, i la de l'Eurocambra, Roberta Metsola.

Pel que fa a la resta de monarquies europees, han delegat la representació en els hereus del tron. Així, segons els organitzadors, està previst que hi assisteixin el príncep Haakon de Noruega, la princesa Victòria de Suècia i el príncep Guillermo de Luxemburg. El nou president nord-americà, Donald Trump, ha optat per delegar en el seu enviat per al Pròxim Orient i en el seu secretari de Comerç.

En el cas d'Israel, l'organització compta amb l'assistència del ministre d'Educació, Yoav Kisch. El govern polonès que encapçala Donald Tusk va garantir fa algunes setmanes que no es detindria al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, sobre el qual pesa una ordre d'arrest del Tribunal Penal Internacional (TPI) en relació amb l'ofensiva militar sobre Gaza, ni a cap altre alt càrrec israelià que decidís assistir a l'aniversari.

Segons ha explicat l'organització, la decisió de la representació l'ha pres cada país. Des del Museu, la qual cosa s'havia fet prèviament és enviar invitacions als països que han mostrat un interès especial en la preservació de la memòria d'Auschwitz.

UNA CERIMÒNIA PROTAGONITZADA PELS SUPERVIVENTS

La cerimònia començarà a les 16.00 amb la benvinguda d'un dels supervivents, i després prendran la paraula diversos més per fer arribar els seus missatges tant als presents com al món 80 anys després de l'alliberament del camp.

L'acte, en el qual també estan previstes unes paraules d'agraïment del director del Museu, Piotr Cywinski, estarà acompanyat de diverses peces musicals, incloses dues obra de compositors que van ser assassinats a Auschwitz.

Per acabar, després de l'oració jueva del dol, el 'kaddish', està previst que tots els convidats, tant els supervivents com els caps d'Estat i dignatarios presents, rendeixin tribut al més d'un milió de víctimes d'Auschwitz.