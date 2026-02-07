8.000 persones es manifesten a Barcelona per Rodalies segons l'Ajuntament, 30.000 segons convocants

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -
Unes 8.000 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, i 30.000 segons xifres dels organitzadors, han participat en la manifestació convocada aquest dissabte al migdia per l'Assamblea Nacional Catalana (ANC) i el Consell de la República (CdRep) sota el lema 'Prou! Única via: independència!', en protesta per la situació de Rodalies.
Els manifestants han iniciat la marxa enfront del monument de Rafael Casanova i han baixat per la plaça d'Urquinaona i a través de la Via Laietana cap a la plaça de Sant Jaume, on ha culminat la marxa.
Aquest mateix dissabte a la tarda, a partir de les 17 hores, està prevista una nova manifestació a la capital catalana convocada per plataformes d'usuaris de transport públic.