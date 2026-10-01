800 concentrats a la plaça Sant Jaume de Barcelona exigeixen convalidar els decrets d'habitatge

LORENA SOPÊNA - EUROPA PRESS
BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -
Unes 800 persones segons la Guàrdia Urbana s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona aquest dijous de 20 a 21 hores en una 'cassolada' per exigir la convalidació dels decrets llei sobre habitatge --'decret Maricarmen'--, aprovats aquesta setmana pel Consell de Ministres.
L'acció, convocada pel Sindicat de Llogateres, ha començat a les 20 hores d'aquest dijous i s'està realitzant en diferents ciutats espanyoles davant dels seus consistoris, en solidaritat amb el cas de Maricarmen a Madrid.
En declaracions als periodistes, la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha afirmat que "demà no acaba res, demà comença tot" i assegura tenir clar que a partir d'aquest divendres es començarà a caminar cap a una vaga general, diu.
Ha posat el focus en la decisió de Junts, per demanar-li que votin que sí als decrets, ja que assegura que això va en favor de tots els ciutadans de Catalunya, i considera necessari "un impost a la riquesa per a l'adquisició massiva d'habitatge públic i prohibir les compres especulatives de manera efectiva".
La portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, Gisela Bermúdez, ha assegurat que aquesta situació ha estat generada perquè "l'habitatge és un negoci al servei dels beneficis dels rendistes i especuladors", i creu que aquest model ha fracassat.
CASSEROLES I CLAUS
Els participants portaven samarretes en les quals es llegia 'El racisme institucional mata' i pancartes amb frases com 'Contractes indefinits ja' i 'Lloguers assequibles per a tots', i junt amb les casseroles i els xiulets també han agitat les claus dels seus habitatges per fer més soroll.
En altres cartells es podia llegir 'O es mouen o no ens movem', 'Defensar a Catalunya és votar el dret' i 'Aquí no hi ha qui visqui'; i l'acció ha comptat amb el suport de la PAH així com d'altres organitzacions i entitats a favor de l'habitatge.
Ha acabat al voltant de les 21 hores i, en finalitzar els participants en l'acció han decidit unir-se a l'acampada que s'està realitzant a la plaça Catalunya de Barcelona pel dret a l'habitatge.