80 empreses catalanes participaran en l'ISE 2023, un 10% més

Blackman (ISE) diu que actualment hi ha 70.000 inscrits al congrés

BARCELONA, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, ha explicat que en l'edició d'enguany d'Integrated Systems Europe (ISE) hi haurà 80 empreses i centres tecnològics catalans presents, un 10% més que l'any passat.

Ho ha dit en unes declaracions aquest dilluns a la premsa al costat del director general d'ISE, Mike Blackman, després de reunir-se, i la trobada se celebrarà del 30 de gener al 2 de febrer al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.

Torrent ha afegit que del total de 80 empreses catalanes presents en el saló, 30 se situaran al pavelló que instal·larà la Generalitat i que comptarà amb 650 metres quadrats, un 63% més que en l'edició de l'any passat.

Ha afegit que les previsions passen perquè la presència d'aquestes 30 empreses al congrés permeti assolir un volum de negoci conjunt d'entre dos i 2,5 milions d'euros durant l'any vinent.

El conseller ha assenyalat que Catalunya representa el 67% de les empreses espanyoles al congrés i que se situa com el cinquè territori amb més companyies presents, per darrere de la Xina, Alemanya, el Regne Unit i els Estats Units.

70.000 INSCRITS

Blackman ha assegurat que aquest dilluns hi ha uns 70.000 inscrits al congrés, i que el nombre creix en 3.000 nous participants diaris, per la qual cosa "està anant molt bé", i que hi haurà presents 1.340 empreses de 150 països.

Aquestes xifres són "un 25% superiors" a les de l'edició del 2019, que va ser la més gran fins ara, tot i que ha explicat que no tots els inscrits acaben assistint al congrés i que l'objectiu és superar els 70.000 visitants.

El director general ha agraït el suport del Govern amb les activitats que fan de manera conjunta i ha destacat que cada vegada n'hi ha més amb espai propi fora del Pavelló de la Generalitat.