El 80% dels espanyols aposten per viatjar sense sortir del país en el pont del Pilar, segons Atrápalo

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El 80% dels espanyols preveu viatjar sense sortir del país durant el pont del Pilar, aquest cap de setmana, segons un comunicat remès per Atrápalo aquest dijous.
La plataforma ha explicat que les reserves dins d'Espanya s'han incrementat un 50% respecte al mateix període de l'any anterior, amb la costa mediterrània i la costa andalusa al capdavant.
El director de Producte i Operacions, Roberto Ramos, ha explicat que "el Pilar es consolida com un pont d'escapada nacional, ja que el 78,9% dels viatges reservats tenen destinació a Espanya".
La província on més ha crescut la demanda és la de Tarragona, amb un 127% interanual més, seguida d'Almeria, amb un 6,4% més; Madrid i Girona, amb un 4,3% més, i Barcelona, amb un 3,4% més.
D'altra banda, la plataforma ha explicat que el preu mitjà dels hotels durant el pont se situa en 162 euros la nit, un 7% més que l'any passat.