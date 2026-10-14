La 7a Cursa Mercabarna comptarà amb 2.500 corredors i 4.000 visitants

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
La setena edició de la Cursa Mercabarna comptarà amb 2.500 corredors i 4.000 persones que podran visitar el complex, informa Mercabarna en un comunicat aquest dimecres.
La cursa, que se celebra diumenge, recorrerà l'interior dels mercats centrals del Peix i Fruites i Hortalisses, a més del Foodback.
Els assistents podran participar d'una sardinada i botifarrada popular, a més d'altres activitats que promouen els hàbits saludables.
L'esdeveniment és una festa solidària i la recaptació del menjar es donarà a Obertament, una entitat que combat l'estigma associat als problemes de salut mental i promou una societat més inclusiva i lliure de perjudicis.
Els corredors podran recollir els dorsals a partir de les 10, hora en què també hi haurà jocs familiars; la cursa donarà el tret de sortida a les 11, i a les 11.30 començarà la sardinada i botifarrada popular.