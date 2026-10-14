Publicat 14/10/2026 10:55

La 7a Cursa Mercabarna comptarà amb 2.500 corredors i 4.000 visitants

Corredors de la Cursa Mercabarna
MERCABARNA

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -

La setena edició de la Cursa Mercabarna comptarà amb 2.500 corredors i 4.000 persones que podran visitar el complex, informa Mercabarna en un comunicat aquest dimecres.

La cursa, que se celebra diumenge, recorrerà l'interior dels mercats centrals del Peix i Fruites i Hortalisses, a més del Foodback.

Els assistents podran participar d'una sardinada i botifarrada popular, a més d'altres activitats que promouen els hàbits saludables.

L'esdeveniment és una festa solidària i la recaptació del menjar es donarà a Obertament, una entitat que combat l'estigma associat als problemes de salut mental i promou una societat més inclusiva i lliure de perjudicis.

Els corredors podran recollir els dorsals a partir de les 10, hora en què també hi haurà jocs familiars; la cursa donarà el tret de sortida a les 11, i a les 11.30 començarà la sardinada i botifarrada popular.

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