El 77% dels becats per a oposicions a jutge, fiscal i LAJ a Catalunya són dones

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -
El 77% dels becats pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cejfe) per preparar les oposicions a jutge, fiscal i lletrat de l'administració de justícia (LAJ) a Catalunya són dones, segons ha informat la Conselleria de Justícia en un comunicat aquest dimarts.
La beca, que suposa una inversió per part del departament de 2,84 milions d'euros, ofereix un ajut de 1.184 euros mensuals durant quatre anys (del 2026 al 2029) a 50 persones, perquè es puguin dedicar de manera exclusiva a la preparació d'aquestes proves: 20 per a estudiants de judicatura, 20 per a fiscals i 10 per LAJ (dues d'aquestes últimes han quedat desertes per renúncia).
Segons es desprèn de l'anàlisi de dades relatives als beneficiaris, de les persones becades 37 són dones i 11 són homes, de manera que les dones representen un 77% del total, i aquesta proporció es repeteix tant en la modalitat d'accés a la judicatura i fiscalia com en la del cos de LAJ.
La mitjana dels beneficiaris se situa en els 25,5 anys, amb edats compreses entre els 22 i els 34 anys, i resideixen a 33 municipis de 16 comarques catalanes, amb presència a les quatre demarcacions: Barcelona concentra 29 becats, Lleida, 8; Girona, 6, i Tarragona, 5.
Sobre el perfil acadèmic dels becats, 26 tenen una mitjana superior a 8 en el grau de Dret, tots ells s'han format en universitats catalanes i el 96% prové d'universitats públiques: la universitat amb més exalumnes becats és la Universitat Pompeu Fabra (12), seguida de la Universitat de Barcelona (10) i de la Universitat Autònoma de Barcelona (8).