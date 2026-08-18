El 75% dels municipis metropolitans de Catalunya no va iniciar cap VPO en 2025, segons Apce

DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA, 18 ago. (EUROPA PRESS) -
El 75% dels 131 municipis de l'àmbit metropolità català, 3 de cada 4, no han iniciat cap tràmit per generar habitatge protegit (VPO) en 2025, segons informa l'Associació de Promotors de Catalunya (Apce) en un comunicat aquest dimarts.
L'entitat ha alertat que la construcció d'aquest tipus d'habitatge es concentra en un nombre reduït de municipis i que aquesta té una presència "insuficient i territorialment molt desigual" en l'àmbit metropolità, on, a més, es concentra gran part de la demanda social de VPO.
Segons les mateixes dades d'Apce, el Registre de Sol·licitants d'Habitatge protegit de la Generalitat ha registrat al llarg de l'exercici 104.004 sol·licituds, mentre que el nombre d'habitatges protegits qualificats provisionalment no arriba a les 3.000 unitats, la qual cosa suposa gairebé 35 sol·licituds per cada VPO que s'inicia.
Respecte als últims 6 anys, la xifra de municipis metropolitans que no ha generat VPO ascendeix a més de la meitat des de 2020.
RESPOSTA
El president de l'entitat, Xavier Vilajoana, ha explicat que "el problema no és només de regulació" i ha defensat que s'ha d'impulsar també la capacitat de construcció amb sòl, llicències, finançament, seguretat jurídica i viabilitat econòmica.
En aquest sentit, l'associació ha defensat actuar simultàniament davant de quatre factors, que són més sòl finalista disponible, terminis urbanístics i de llicències més previsibles, viabilitat econòmica de les promocions protegides i una col·laboració publicoprivada estable que permeti escalar la producció.