Un 72% de les organitzacions del Port de Barcelona té mesures per reduir residus

BARCELONA 10 ago. (EUROPA PRESS) -
Un 72% de les organitzacions del Port de Barcelona disposen de mesures per a la reducció de residus, segons la memòria anual de sostenibilitat de la institució portuària corresponent a 2025.
L'informe, anomenat 'Positive Impact', recull dades de 157 organitzacions de la comunitat portuària i ha incrementat en un 6% els participants respecte a l'any anterior fins a aglutinar el 30% del total, ha informat aquest dilluns el Port de Barcelona en un comunicat.
Un 70,2% de les companyies participants declara contractar el subministrament d'energia a fonts renovables, 7 punts més que en 2024, i prop d'un 40% genera l'energia amb plaques fotovoltaiques, un percentatge que l'any anterior estava en el 25%.
Pel que es refereix a la sostenibilitat social, l'informe destaca que un 70% de les empreses disposa de mesures de flexibilitat laboral i un 60% té mesures per identificar les necessitats formatives de la plantilla i ofereix programes de formació per als treballadors.
A més, un 67% compta amb un Codi Ètic per escrit i un 62% ha aprovat mesures específiques de lluita contra la corrupció.