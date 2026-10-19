71 empreses catalanes participen fins dimecres en la fira agroalimentària SIAL de París

BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
Un total de 71 empreses catalanes agroalimentàries participaran en la fira internacional SIAL, que se celebra fins al dimecres 21 d'octubre a París, de les quals 36 hi han assistit a través de Prodeca, la promotora dels aliments catalans del Departament d'Agricultura de la Generalitat, informa en un comunicat aquest dilluns.
Aquestes companyies estan distribuïdes pels espais 'Fine Food' i 'Meat', i Prodeca té l'objectiu de facilitar que tinguin contactes amb compradors internacionals i fomentar la comercialització internacional dels aliments catalans.
La participació diferenciada en 2 àmbits respon a l'especialització de la fira, i permet així adequar la presència de les empreses als circuits dels compradors, mentre que la presència agrupada proporciona una "identificació conjunta de l'oferta catalana" però mantenint la visibilitat de cada companyia.