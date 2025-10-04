70.000 manifestants a Barcelona per Gaza segons l'Ajuntament i 300.000 segons l'organització

BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
Unes 70.000 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, i 300.000 segons els organitzadors s'han manifestat aquest dissabte en suport a Gaza i per la fi del comerç d'armes i relacions amb Israel.
Segons ha publicat en un missatge A X recollit per Europa Press l'entitat convocant, Prou Complicitat amb Israel, hi havia unes 300.000 persones, encara que fonts de la Guàrdia Urbana xifren els assistents en uns 70.000.
La manifestació ha començat sobre les 12 als Jardinets de Gràcia en direcció a Arc de Triomf, amb el suport de 600 organitzacions i sindicats.