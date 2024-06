700 taxis protesten a l'Aeroport de Barcelona per les "cues" de viatgers a causa de la manca de personal

Aena assegura que hi ha "desajustaments puntuals" però no pas problemes continuats



EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha avisat que la protesta de taxis d'aquest divendres a l'Aeroport de Barcelona-el Prat, en la qual participen 700 vehicles segons els organitzadors, és "un primer avís" i ha assegurat que si no reben una resposta a les seves reivindicacions davant les "cues" de viatgers per manca de personal, a partir de la setmana vinent començaran aturades intermitents.

En unes declaracions als periodistes a la Terminal 1, ha explicat que hi ha "mala coordinació i manca de personal" a la zona d'encotxament, l'àrea reservada per agafar taxis a la zona de sortides, la qual cosa a parer seu provoca llargues cues entre els viatgers i tenir taxis aturats a la zona d'espera annexa a l'Aeroport.

Fonts d'Aena han explicat a Europa Press que "si bé hi ha hagut desajustaments puntuals en algun moment dels darrers dies, no hi ha cap problema continuat" i asseguren que les cues són les habituals quan es concentren moltes arribades.

"Anirem de menys a més fins que acabem deixant de donar servei a l'Aeroport, bloquejant-lo, o farem el que calgui", ha sostingut Álvarez.

Els manifestants han ocupat els tres carrils d'encotxament de sortides de la T1 cap a les 11.20 hores, on paralitzen de manera intermitent l'accés dels viatgers a cotxes entre xiulets, i preveuen celebrar una assemblea a les 12 hores.

NOU COORDINADOR

Álvarez ha atribuït el funcionament actual a l'entrada d'un nou coordinador, qui ha dit que "no en té ni puta idea i deu estar tot el dia menjant pipes", mentre que ha exigit el retorn de la seva predecessora.

Ha lamentat que, avui dia, "la imatge de Barcelona i el servei de taxis es veu molt perjudicat", i ha afirmat que la ciutat no es mereix la situació actual.

El portaveu d'Élite Taxi ha explicat que els encarregats de distribuir els viatgers en els taxis "ho estan passant malament, perquè l'empresa sembla que té una estratègia de 'mobbing'", i ha criticat que --segons ell-- els donin feina sense experiència i amb contractes de 15 dies.