6D.- Sánchez defensa protegir la salut pública enlloc de la "privatització" del PP

Alberto Ortega - Europa Press
MADRID 6 des. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reivindicat aquest dissabte la protecció a la sanitat pública recollida en la Constitució i ha carregat contra les "retallades" i "privatitzacions" de les comunitats autònomes governades pel PP.
Ho ha declarat en arribar a l'acte commemoratiu del 47 aniversari de la Constitució Espanyola, al Senat, en plena polèmica pel cas de l'Hospital de Torrejón després de publicar-se uns àudios en què un directiu de l'empresa gestora parlava de fer augmentar les llista d'espera i rebutjar pacients no rendibles per incrementar els beneficis.
Sánchez ha reivindicar l'article 43 de la Carta Magna, que reconeix el dret a la protecció de la salut i constata que els poders públics són els responsables d'organitzar i tutelar la salut pública.
"Davant de les retallades, els augments de la llista d'espera, i també les privatitzacions que s'estan fent per part de l'administració del PP, allà on governen, l'article 43 el que fa és consagrar el dret a la salut pública de tots, i no el dret a la privada", ha manifestat.
Ha retret que les privatitzacions es fan sempre a favor de "les mateixes empreses afins" als governs del PP, per "omplir el seu compte de resultats".
Per tant s'ha compromès a fer tot el que pugui i utilitzar "totes les eines de l'Estat" per defensar aquest article 43 i "fer realitat una sanitat pública, gratuïta, universal i equitativa".