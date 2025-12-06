6D.- Ramos (SCC) reivindica la Constitució com a proposta de "pacte entre totes les forces"

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 des. (EUROPA PRESS) -
El president de Societat Civil Catalana (SCC), Álex Ramos, ha reivindicat aquest dissabte, amb motiu del Dia de la Constitució, la Carta Magna com a proposta "d'acord, de negociació, de pacte entre totes les forces polítiques".
En declaracions difoses per l'entitat via X ha assenyalat que "des del punt de vista del model polític a nivell internacional, s'ha considerat la transició espanyola com una cosa modèlica" i ha lamentat que hi hagi forces polítiques, al seu parer, minoritàries, que ho consideren el règim del 78, textualment.
Així mateix, ha afirmat que SCC vol fer una proposta política d'acord sobre la Constitució per "superar el corregible" mitjançant un gran consell consultiu de persones de prestigi.