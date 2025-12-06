BARCELONA 6 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dissabte que la Constitució "va ser fruit d'un acord entre diferents, i ara és símbol de la unió de diferents visions del projecte comú que és Espanya".
"Ara més que mai, la millor manera de defensar-la és no apropiar-se d'ella", ha afegit en un missatge a X recollit per Europa Press durant el Dia de la Constitució, en què Illa és a Catalunya seguint el brot de pesta porcina africana (PPA).
Considera que en aquests 47 anys s'ha avançat molt en drets "però encara queda molt per fer, per exemple, en matèria d'habitatge".