6.500 concentrats a Barcelona contra l'amnistia segons la Urbana, 20.000 segons Catalunya Suma

Catalunya Suma matisa que no ha convocat la manifestació posterior cap a la Delegació del Govern central



BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha xifrat en 6.500 els concentrats a la plaça Sant Jaume contra la llei d'amnistia aquest diumenge al migdia, mentre que Cataluya Suma els xifra en 20.000.

L'entitat també ha explicat que no ha convocat la manifestació posterior cap a la Delegació del Govern central, ja que el gruix dels concentrats s'ha dirigit després cap a la Via Laietana i ha arribat davant de la Delegació.

La protesta de la plaça Sant Jaume, que ha comptat amb el suport de 57 entitats, ha reunit dirigents catalans del PP, Vox i Cs, encapçalats pels seus líders: Carlos Carrizosa (Cs), Alejandro Fernández (PP) i Ignacio Garriga (Vox).

Els assistents han cridat proclames com 'Puigdemont, a presó' i 'Sánchez, fill de puta', i han mostrat cartells amb missatges com 'Generalitat colpista, lladres' i 'No tot s'hi val'.

També han portat banderes espanyoles, de la UE i algunes de catalanes i de la Policia Nacional, a banda de cartells que imitaven un senyal de Stop amb el missatge 'Stop Sánchez' i 'Stop amnistia'.

L'AMNISTIA "NO FARÀ OBLIDAR"

La presidenta de Catalunya Suma, Eva Higueras, ha intervingut en la concentració i ha lamentat que amb una llei d'amnistia "el xantatge separatista pretén que es posi fi a la independència judicial".

"Tots els espanyols, i en particular els catalans, tenim memòria, i l'amnistia no farà oblidar el cop a la democràcia que es va produir l'1-O", ha afirmat.

MANIFEST

Membres de l'entitat Españoles de a Pie han llegit el manifest de la concentració, en el qual han dit que els joves patriotes s'aixequen "contra un govern segrestat pels enemics d'Espanya".

Han criticat que el pacte del PSOE amb l'independentisme "suposa la demolició de l'Estat de dret en permetre l'oblit del cop a la democràcia del 2017".

Segons el manifest, la Història "recordarà aquells que es van aixecar per la llibertat de la democràcia i per defensar l'Estat de dret i Espanya".