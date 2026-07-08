El 63è Saló Nàutic impulsarà la promoció dels esports aquàtics amb nous espais

BARCELONA, 8 jul. (EUROPA PRESS) -
El 63è Saló Nàutic Internacional de Barcelona, que se celebrarà a l'octubre, ampliarà la seva oferta de lleure nàutic i esports aquàtics amb l'objectiu d'ampliar-ne l'abast a tota la comunitat del sector.
Per fer-ho comptarà en la següent edició amb un nou pavelló cobert i un espai al Moll de la Fusta per a aquestes activitats, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dimecres.
Organitzat per Fira juntament amb l'Associació Nacional d'Empreses Nàutiques (Anen), se celebrarà del 14 al 18 d'octubre a tres molls del Port Vell, on donarà protagonisme a les activitats vinculades a la pràctica de la nàutica esportiva i d'esbarjo.
La nova edició inclourà un envelat al moll que acollirà l'espai Diving, Shopping & Water Sports, on destacarà la pràctica del submarinisme, amb centres i escoles de formació, fabricants i distribuïdors de material, a més d'activitats divulgatives i tallers d'iniciació al submarinisme.
El saló tindrà a més un nou espai, també al Moll de la Fusta, on es presentaran propostes de lleure nàutic, com una moto d'aigua completament elèctrica i sortides en vela lleugera amb la col·laboració de la Federació Catalana de Vela, entre altres activitats.
El Saló Nàutic també preveu augmentar la presència de les empreses expositores, amb entre 180 i 200, a banda de la seva capacitat expositora i el nombre d'embarcacions.