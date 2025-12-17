El 63è Festival de la Infància programa més de 60 activitats del 27 al 31 de desembre

BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
La 63a edició del Festival de la Infància ha programat més de 60 activitats lúdiques, creatives i educatives per a infants de fins a 12 anys, que inclouran esport, proves d'enginy o tallers temàtics sobre cuina, ciència i circ.
La trobada se celebrarà entre el 27 i 31 de desembre d'aquest any, al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, segons explica aquest dimecres l'entitat organitzadora en un comunicat.
Les activitats es dividiran en dues franges per edat: una pensada per a nens d'entre 0 i 4 anys, en el que s'ha batejat com Espai Mini, i una altra per als de fins a 12 anys, que reunirà activitats com ara partits de futbol 3X3, un minigolf, videojocs i espectacles de música i màgia entre d'altres.
Organitzat per Fira de Barcelona amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, el Festival de la Infància també comptarà amb estands de la Guàrdia Urbana i els Bombers, diversos espais de lectura, tallers de cuina i experimentació i un escape room.
A més, en l'edició 2025 es tornaran a celebrar les campanades d'Any Nou de manera anticipada, el mateix dia 31 a les 12 del migdia.