El 63è Festival de la Infància programa més de 60 activitats del 27 al 31 de desembre

Imatge d'una edició passada del Festival de la Infància
FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -

La 63a edició del Festival de la Infància ha programat més de 60 activitats lúdiques, creatives i educatives per a infants de fins a 12 anys, que inclouran esport, proves d'enginy o tallers temàtics sobre cuina, ciència i circ.

La trobada se celebrarà entre el 27 i 31 de desembre d'aquest any, al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, segons explica aquest dimecres l'entitat organitzadora en un comunicat.

Les activitats es dividiran en dues franges per edat: una pensada per a nens d'entre 0 i 4 anys, en el que s'ha batejat com Espai Mini, i una altra per als de fins a 12 anys, que reunirà activitats com ara partits de futbol 3X3, un minigolf, videojocs i espectacles de música i màgia entre d'altres.

Organitzat per Fira de Barcelona amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, el Festival de la Infància també comptarà amb estands de la Guàrdia Urbana i els Bombers, diversos espais de lectura, tallers de cuina i experimentació i un escape room.

A més, en l'edició 2025 es tornaran a celebrar les campanades d'Any Nou de manera anticipada, el mateix dia 31 a les 12 del migdia.

