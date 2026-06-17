630 alumnes participen en el programa STEAM de Vueling i la Fundació Princesa de Girona

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
Més de 630 alumnes han participat en la segona edició de 'STEAMing: donant ales al talent femení', un programa de Vueling i la Fundació Princesa de Girona per impulsar les vocacions STEAM entre els joves, informen en un comunicat conjunt aquest dimecres.
Els participants han presentat 104 curtmetratges inspirats en la diversitat de professions que formen part del sector aeronàutic i en la importància d'impulsar referents femenins dins les disciplines STEAM.
Per fer els curts, han comptat amb recursos formatius i el testimoni de professionals de Vueling que els han permès conèixer diferents perfils presents en una aerolínia, des de pilots i enginyeres aeronàutiques fins a mecàniques de la companyia.
Un jurat ha seleccionat sis projectes finalistes, que han participat en la final, celebrada aquest dimecres, i el guanyador ha estat el curt 'Qui soc?', dels alumnes de l'Institut Maria Canela de Martorell (Barcelona).
A més a més, l'Institut Joan Mercader d'Igualada (Barcelona) ha rebut una menció especial que reconeix la qualitat artística del seu treball 'Més enllà de la Princesa'.