Un 62% d'espanyols està en desacord amb el finançament singular de Catalunya, segons un sondeig

Un 48,3% estaria d'acord amb estendre-la a la resta de CCAA, davant d'un 37,9% en desacord



BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

Un 61,9% d'espanyols està en desacord amb el model de finançament singular per a Catalunya acordat entre PSC i ERC per a la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat, davant d'un 19,8% que està d'acord.

Així ho mostra una enquesta del Gesop publicada aquest dimarts a 'El Periódico de Catalunya' i recollida per Europa Press, i que també mostra que el 52,7% de catalans està d'acord amb la reforma, davant d'un 27,9% en desacord.

Per comunitats autònomes, Castella-La Manxa és el territori que menys d'acord està amb el 'cupo' català: un 79% està en desacord davant d'un 7% que està d'acord; li segueixen Andalusia, amb un 72% en desacord (12,7% d'acord) i Comunitat de Madrid, amb un 71,2% (10,9% d'acord).

Per contra, els territoris que més combreguen amb la mesura són País Basc, amb un 30,7% de ciutadans que estan a favor, davant d'un 40,8% en desacord; Comunitat Valenciana, amb un 16,2% (65,7% en desacord) i Galícia, amb un 13,8% (67,7% en desacord).

Per partits polítics, un 79,9% de votants de Junts recolza el finançament singular, així com un 72,2% d'ERC, un 39,5% de Sumar, un 28,6% del PSOE, un 2,6% de Vox i un 1,4% del PP.

EXTENSIÓ A ALTRES CCAA

Preguntats per que el finançament singular es pugui estendre a altres comunitats autònomes, el 48,3% d'espanyols està d'acord davant d'un 37,9% que està en desacord: per territoris, Catalunya lidera el suport a la mesura amb un 73,5%, i la segueixen País Basc (57%), Andalusia (50,1%) i Galícia (47,6%).

Per contra, les comunitats amb més ciutadans en contra són la Comunitat de Madrid amb un 50,4%; Canàries amb un 46,7% i Castella-La Manxa amb un 44,1%, resol el sondeig realitzat a partir de 1.004 entrevistes dutes a terme entre el 23 i el 26 de setembre.