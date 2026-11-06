60 botigues de Barcelona, Granollers i Vilanova exposen art per impulsar el comerç local

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
60 establiments de Barcelona, Granollers i Vilanova i la Geltrú (Barcelona) convertiran els seus aparadors del 7 al 14 de novembre en espais expositius de llibres i obres d'art per impulsar el comerç local.
La iniciativa 'Finestres de Cultura' està impulsada per la Cambra de Barcelona per "acostar la cultura a la ciutadania a través del comerç de proximitat" i demostrar que l'activitat cultural i comercial pot generar oportunitats per als establiments, atreure visitants i dinamitzar els eixos comercials, explica la Cambra en un comunicat aquest divendres.
Barcelona concentrarà el nombre d'establiments més gran, amb 40 botigues participants, mentre que Granollers i Vilanova i la Geltrú comptaran amb la participació de 10 locals cadascuna.