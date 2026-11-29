Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 29 nov. (EUROPA PRESS) -
Un total de 5.926.487 catalans estan cridats a votar aquest diumenge en les que seran les dissetenes eleccions generals que se celebren a Espanya, 223.028 ciutadans més respecte als últims comicis, celebrats el passat 23 de juliol de 2023.
D'aquesta xifra, 4.398.757 electors corresponen a la província de Barcelona; 626.161 a Tarragona; 575.269 a Girona i 326.300 a la demarcació de Lleida, va explicar aquest divendres en roda de premsa el delegat del Govern a Catalunya, José Crespín.
Del total d'electors, 344.356 corresponen a persones que viuen a l'estranger (CERA), el 5,81% del cens, i que segons Crespín ja han fet efectiu el seu dret a vot des dels diferents consolats i ambaixades.
S'han habilitat 2.674 col·legis electorals a Catalunya amb un total de 9.076 taules, i, per províncies, Barcelona comptarà amb 1.613 col·legis i 6.548 taules; Tarragona, amb 359 i 1.072; Girona, amb 389 i 894, i Lleida amb 313 i 562.
VOT PER CORREU
129.918 catalans han sol·licitat el vot per correu per a aquests comicis (96.723 presencialment i 33.195 de forma telemàtica), una xifra que representa un increment del 29,1% respecte als comicis de novembre del 2019.
En aquest sentit, Crespín va matisar que la comparativa del vot per correu s'ha fet respecte a les generals de 2019 "per similitud de condicions" i no amb les de juliol de 2023, ja que els comicis es van celebrar a l'estiu, la qual cosa va propiciar un important augment.
FUNCIONAMENT DE LA JORNADA
Crespín va subratllar la col·laboració entre diverses administracions com a ajuntaments, el Govern de la Generalitat i la Delegació del Govern, així com les subdelegacions a les províncies, la cooperació de les quals permetrà tenir-ho tot al "màxim de preparat" i farà possible que la jornada es desenvolupi amb normalitat.
A Catalunya hi haurà un total de 6.375 representants de l'Administració: 4.930 a la província de Barcelona, dels quals 1.996 actuen com a transmissors de dades amb tableta; 554 a Tarragona, tots ells transmissors d'informació (402 mitjançant tableta i 152 per telèfon); 488 a Girona, 345 mitjançant tableta i 143 per telèfon, i 403 a Lleida, amb 329 transmissors.
El primer recompte de participació serà a les 14, el segon a les 18 i a partir de les 20, quan tancaran els col·legis electorals i començarà l'escrutini.
També estaran habilitats els portals web del Ministeri per fer un seguiment de les dades de participació per ciutats i municipis.
71 MILIONS DE PAPERETES
Per a aquestes eleccions s'han rebut 1.175 urnes noves i, juntament amb les disponibles en el magatzem, es lliuraran 1.095 urnes als ajuntaments, i també hi haurà aproximadament 160 cabines electorals, 84 suports senyalitzadors de taula i 5 de local electoral.
El dispositiu també inclou la impressió de 71.885.201 paperetes per a les votacions al Congrés i al Senat, així com 8.400.000 sobres.
En relació amb aquesta logística, Crespín va recordar que la "democràcia és molt visible el dia de les eleccions, però també hi ha una part molt invisible", i que el personal de l'Administració vetllarà per que en cada col·legi hi hagi suficient material per assegurar el dret a vot de tot el món.
DISPOSITIU DE SEGURETAT
El dispositiu electoral comptarà amb treballadors de les diferents administracions públiques, principalment de l'Administració General de l'Estat i de diversos ens municipals, amb 150 persones de la Delegació que han participat en tasques de logística.
Crespín també va remarcar el desplegament policial previst per a aquest diumenge, que estarà integrat per 889 efectius de la Policia Nacional, 1.260 de la Guàrdia Civil, 5.510 de Mossos d'Esquadra i 2.960 de les policies locals.
El delegat del Govern va posar en valor la seva contribució per garantir la "plena seguretat i normalitat" en l'exercici de la jornada electoral, i va ressaltar el treball coordinat que duen a terme els diversos cossos policials a Catalunya.