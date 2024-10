El 59% dels comerciants estan en contra de l'OPA de BBVA al Sabadell, segons Comertia

BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -

El 59% dels empresaris del 'retail' estan en contra de l'oferta pública d'adquisició (OPA) emesa per BBVA sobre Banc Sabadell, segons un comunicat de Comertia aquest divendres.

L'entitat ha afegit que el 15% considera que no afecta directament el 'retail' i "només un 3% hi està a favor", mentre que la resta no es posiciona.

El president de Comertia, Ignasi Pietx, ha explicat que els socis de Comertia "pensen de manera majoritària que aquesta operació tindria un impacte negatiu sobre el comerç de Catalunya en termes de crèdit i costos financers".

"La gran majoria hi estan en contra perquè consideren que limita i restringeix l'accés a crèdits adaptats a les necessitats de les empreses catalanes del comerç, especialment en finançament del circulant en haver-hi menys oferta bancària", ha afegit l'entitat.

Comertia ha assenyalat que els establiments adherits van tenir un increment mitjà de les vendes del 5,7% interanual al setembre.