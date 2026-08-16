La 58a edició de l'UCE reunirà els expresidents autonòmics Torra, Soler i Albinyana

UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU (UCE) - Arxiu
BARCELONA 16 ago. (EUROPA PRESS) -
L'edició número 58 de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) començarà aquest dilluns al Liceu Renouvier, en Prada (França), i reunirà l'expresident de la Generalitat de Catalunya entre 2018 i 2020, Quim Torra; l'expresident del Govern de les Illes Balears entre 1995 i 1996, Cristòfol Soler, i l'expresident de la Generalitat Valenciana entre 1978 i 1979, Josep Lluís Albinyana, a l'acte 'Tres presidents pels Països Catalans'.
Així ho ha anunciat l'entitat en un comunicat aquest diumenge, en el qual també destaca que l'expresident de la Generalitat entre 2021 i 2024, Pere Aragonès, també participarà a l'UCE, en el marc de l'acte 'Francesc Macià: oposició a una dictadura. Als 100 anys dels Fets de Prats de Molló'.
L'actual president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, així com una de les seves predecessores, Carme Forcadell, retran homenatge a la diputada de Junts pel Sí Muriel Casals 10 anys després de la seva mort, mentre que l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, protagonitzarà l'acte 'Intel·ligència nacional: reconstruir el relat cap a la independència'.
JUNQUERAS, TURULL I ALAMANY
L'UCE també comptarà amb la presència del líder d'ERC, Oriol Junqueras, que impartirà la lliçó 'Guerra de Successió i els Decrets de Nova Planta als Països Catalans', el secretari general de Junts, Jordi Turull, que parlarà de l'independentisme davant dels reptes actuals i la secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, que ho farà sobre la Catalunya-ciutat.
En aquesta edició també es recordaran els 750 anys de la mort del rei Jaume I i es retrà homenatge a Montserrat Roig, Blai Bonet, Pau Casals i Antoni Gaudí.
Aquest any s'oferiran cursos a les àrees de ciències de la naturalesa, ciència i tecnologia, dret, economia, pensament, feminisme, història, història de l'art, literatura, llengua, música, ciència política, ciències de la salut i turisme, i s'impartiran els tradicionals cursos de formació cultural: iniciació a la llengua catalana, introducció a la llengua occitana, iniciació als Països Catalans i coneixement de la Catalunya Nord.